Ridotta alla sua essenza, la silhouette pura e compatta diventa una tela ideale per l’individualità. Questo approccio prende forma attraverso volumi generosi, una distintiva livrea bicolore bianco opaco e oro caldo, dettagli in pelle di alta qualità e sorprendenti elementi nascosti che emergono da superfici traslucide. Realizzata sulla nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), la futura smart #2 rappresenterà la reinterpretazione definitiva della city car a due posti.