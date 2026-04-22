Smart presenta al Salone di Pechino 2026 la Concept #2, modello che anticipa un ritorno della piccola due posti che ha debuttato nel 1998. Guidata dalla filosofia stilistica del brand “Love, Pure, Unexpected”, la Concept #2 è stata sviluppata interamente dal Mercedes-Benz Global Design Team. Adottando un approccio unico definito “Function becomes Fashion”, eleva la city car oltre la pura funzionalità.
Ridotta alla sua essenza, la silhouette pura e compatta diventa una tela ideale per l’individualità. Questo approccio prende forma attraverso volumi generosi, una distintiva livrea bicolore bianco opaco e oro caldo, dettagli in pelle di alta qualità e sorprendenti elementi nascosti che emergono da superfici traslucide. Realizzata sulla nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), la futura smart #2 rappresenterà la reinterpretazione definitiva della city car a due posti.
«Crediamo che una city car debba essere più di una semplice soluzione: deve suscitare emozioni. Portando avanti l’eredità del design iconico della fortwo, la Concept #2 traduce la nostra forte personalità in una nuova era in cui ‘Function becomes Fashion’. Non si tratta solo di praticità intelligente, ma di una vera estensione dell’identità personale», ha dichiarato Kai Sieber, Head of Design Smart presso Mercedes-Benz.