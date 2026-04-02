L’accesso all’abitacolo è facilitato dall’apertura a libro delle portiere, merito dell’assenza del montante B. Gli interni possono ospitare sei passeggeri su tre file di sedili. La tonalità scelta per i sedili è bicolore, azzurro e grigio chiaro, mentre la plancia è razionale e dominata da un grande display al centro, mentre un secondo display è installato sul padiglione.