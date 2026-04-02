Si chiama ConceptC97, è stata presentata in Cina e raccoglie l’eredità della Land Rover Freelander presentata nel 1997. Ma Freelander questa volta non indica solo un modello, ma un brand nato dalla collaborazione tra il gruppo Chery e Jaguar Land Rover. Il modello verrà venduto anche fuori dalla Repubblica popolare e ha le linee squadrate che richiamano la prima generazione e l’attuale gamma Defender.
Il design della Concept C97 è stato sviluppato dal Design Center di Gaydon e del team di sviluppo di Shanghai e pone le basi per una strategia di brand che poterà sei modelli nei prossimi cinque anni. La concept car richiama la Freelander in alcuni dettagli, come il lettering anteriore all’estremità del cofano, il disegno dei proiettori sdoppiati e il finestrino laterale triangolare. Le dimensioni, invece, sono cresciute di molto, arrivando a una lunghezza di 5,1 metri.
L’accesso all’abitacolo è facilitato dall’apertura a libro delle portiere, merito dell’assenza del montante B. Gli interni possono ospitare sei passeggeri su tre file di sedili. La tonalità scelta per i sedili è bicolore, azzurro e grigio chiaro, mentre la plancia è razionale e dominata da un grande display al centro, mentre un secondo display è installato sul padiglione.