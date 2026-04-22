Fiat partecipa alla Milano Design Week 2026 con CIAO FUTURO!, uno spazio dedicato che presenta la visione del brand sul futuro della mobilità urbana come esperienza socialmente rilevante, culturalmente guidata e orientata al design. L’evento vede protagoniste tre voci di primo piano del mondo automotive: Olivier François, Ceo di Fiat e Global CMO di Stellantis; François Leboine, Head of Design Fiat; e Giorgetto Giugiaro, Chairman di GFG Style, insieme agli studenti dei tre progetti finalisti di IED Torino e ISIA Roma. All’interno di CIAO FUTURO!, FIAT presenta tre progetti finalisti di design di piccole vetture sviluppati da studenti di IED e ISIA, che rappresentano un ponte concreto tra heritage e innovazione, radicato nei valori del brand di compattezza e DNA inconfondibile.