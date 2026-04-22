Fiat partecipa alla Milano Design Week 2026 con CIAO FUTURO!, uno spazio dedicato che presenta la visione del brand sul futuro della mobilità urbana come esperienza socialmente rilevante, culturalmente guidata e orientata al design. L’evento vede protagoniste tre voci di primo piano del mondo automotive: Olivier François, Ceo di Fiat e Global CMO di Stellantis; François Leboine, Head of Design Fiat; e Giorgetto Giugiaro, Chairman di GFG Style, insieme agli studenti dei tre progetti finalisti di IED Torino e ISIA Roma. All’interno di CIAO FUTURO!, FIAT presenta tre progetti finalisti di design di piccole vetture sviluppati da studenti di IED e ISIA, che rappresentano un ponte concreto tra heritage e innovazione, radicato nei valori del brand di compattezza e DNA inconfondibile.
IPPO – Luca Di Tonto e Alessio Vasta
Il concept IPPO ripensa l’auto non solo come mezzo di trasporto, ma come uno spazio che si adatta ai ritmi delle piccole città. Il progetto propone una visione più umana e condivisa della mobilità, in cui l’auto diventa un’estensione dello spazio pubblico, rafforzando il senso di comunità.
LUMO SU MISURA – Elettra Cappugi e Daniel Saviuc
Questo concept è incentrato sull’idea chiave di flessibilità e personalizzazione, con un veicolo modulare che può evolvere insieme al suo utilizzatore attraverso molteplici configurazioni. Il progetto introduce inoltre un modello di economia circolare, con la sostenibilità come elemento centrale.
FIZZ – Gabriele Menozzi
“La domanda è: come può una piccola city car creare uno spazio sociale temporaneo quando si ferma?”. Ispirato al rituale dell’aperitivo analcolico e al soft clubbing, FIZZ trasforma la sosta in un momento di pausa urbana: leggero e condiviso, in cui l’innovazione non riguarda il muoversi più velocemente, ma il fermarsi in modo migliore.
Per tutta la durata della Design Week, il pubblico sarà invitato a esplorare i progetti e a votare il proprio preferito, partecipando attivamente a una conversazione condivisa su design, creatività e futuro dell’abitare urbano.