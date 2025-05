Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, la rinomata celebrazione dei veicoli storici sulle rive del Lago di Como in Italia, Bmw ha presentato una nuova concept car esclusiva che sarà successivamente disponibile per l’acquisto in una serie limitata. La Concept Speedtop reinterpreta la sportiva Touring, fondendo l’eleganza di una shooting brake con proporzioni uniche. «Una vera Bmw emana dinamismo ed eleganza anche quando è ferma», afferma Adrian van Hooydonk, capo del design del Bmw Group. «E questo è il caso anche della nostra nuova concept car. La Concept Speedtop è caratterizzata innanzitutto dal suo profilo. È unica nel settore automobilistico. In questo modo, abbiamo creato un punto esclamativo per tutta la nostra gamma di veicoli, specialmente per i modelli Touring».