La “traccia”, infine, è l’elemento distintivo del trofeo, ispirata allo strumento curvilineo che ogni designer ha maneggiato e che rappresenta una vera e propria estensione del pensiero progettuale. Quest’anno viene riproposta in un’inedita mise trasparente e anch’essa realizzata con tecnologia di stampa 3D.

Il risultato è un trofeo che evolve il proprio linguaggio, mantenendo coerenza con il passato, ma che allo stesso tempo interpreta in modo autentico e contemporaneo le sfide del design attuale, dove estetica, innovazione e sostenibilità convivono in equilibrio.