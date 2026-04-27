Per l’edizione 2026 del Car Design Award, ERRE Design Studio ha reinterpretato il trofeo Traccia, evolvendo il progetto dello scorso anno attraverso un approccio fortemente orientato alla sostenibilità. Pur mantenendo intatto il design distintivo e i valori formali consolidati, il nuovo trofeo introduce un importante avanzamento nei processi e nei materiali, ponendo al centro l’innovazione responsabile, con particolare attenzione ai processi produttivi e alla selezione dei materiali, adottando tecnologie e soluzioni in grado di ridurre al minimo l’impatto ambientale.
La base del trofeo è stata realizzata da SIB attraverso tecniche di stampa 3D a filamento, che permettono una produzione senza scarti di lavorazione, un passo concreto verso un design più attento e consapevole. Inoltre, grazie alla partnership con Lavazza, è stato possibile introdurre all’interno della base caffè esausto, trasformato in risorsa e integrato nel progetto come elemento materico distintivo, in una scelta che rafforza il messaggio di economia circolare e valorizzazione degli scarti, trasformando un residuo in un componente ad alto valore simbolico ed estetico.
Rimane centrale l’utilizzo di Alcantara, le cui caratteristiche donano al trofeo una forte componente sensoriale ed estetica, esaltandone la raffinatezza e il legame con il Made in Italy. Per l’edizione 2026, i designer di ERRE hanno ricercato una nuova triade di colori e ideato una fantasia parametrica, stampata direttamente sul materiale, che riprende le linee morbide del french curve.
photo credit: Ornella Gallo
La “traccia”, infine, è l’elemento distintivo del trofeo, ispirata allo strumento curvilineo che ogni designer ha maneggiato e che rappresenta una vera e propria estensione del pensiero progettuale. Quest’anno viene riproposta in un’inedita mise trasparente e anch’essa realizzata con tecnologia di stampa 3D.
Il risultato è un trofeo che evolve il proprio linguaggio, mantenendo coerenza con il passato, ma che allo stesso tempo interpreta in modo autentico e contemporaneo le sfide del design attuale, dove estetica, innovazione e sostenibilità convivono in equilibrio.