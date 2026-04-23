“Visible Invisible” Kyotaro Hayashi & Yumi Kurotani

«Crediamo che i movimenti invisibili delle emozioni diano vita alla ricchezza. In Giappone esiste una cultura e una filosofia che valorizzano ciò che non può essere visto. Abbiamo immaginato questo spazio come una sala da thè, dove il passare del tempo e la presenza dello spazio si sentono attraverso il cambiamento della luce. In una sala da thè lo status e la razza delle persone non contano, tutti sono uguali e si crea uno spazio dove gli spiriti possono davvero connettersi. Il “nijiri-guchi”, un ingresso basso che richiede un inchino, resetta momentaneamente il campo visivo e segna fisicamente la transizione verso la sala da thè come mondo separato. Lo spazio per il riposo e il giardino esprimono le stagioni e il passare del tempo, evocando scene che risuonano con la memoria e suscitano emozioni. Rendendo questa transizione attraverso immagini in movimento, espandiamo luce e spazio per creare un’esperienza simile a un universo in miniatura».