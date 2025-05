Il nuovo brand Slate ha debuttato in Europa al Car Design Event. Slate è una nuova azienda americana che vuole affrontare il problema che molte persone non possono più permettersi un’auto nuova. Per farlo ecco il pickup elettrico Slate che è capace in poche mosse di trasformarsi anche in Suv. Slate utilizza un modello aziendale che semplifica il processo di produzione e rimuove i contenuti non necessari per ridurre i costi e aumentare l’affidabilità. Tisha Johnson, capo progettista di Slate, ha parlato delle caratteristiche del nuovo modello, tra cui “personalizzazione illimitata”, “si può portare a bordo la propria tecnologia”, ed è stato pensato per essere un “EV per tutti”.

Il marchio europeo Yugo ha fatto il suo debutto alla CDE 2025, presentando una concept car che anticipa la direzione stilistica di una futura auto di serie. Yugo è guidata da Aleksandar Bjelić, imprenditore, ingegnere e professore universitario che ha lavorato come dirigente nel settore automobilistico per quasi due decenni. Il design del modello è opera del designer serbo Darko Marčeta. Come la Yugo originale, il nuovo modello sarà molto conveniente. Inizialmente verrà lanciata con motori a combustione, mentre in futuro sono previste versioni elettrificate e diverse versioni di carrozzeria. Le prossime tappe della Yugo saranno l’annuncio di una derivazione sportiva. Inoltre, per la prima volta in Europa è stata presentata anche la concept Genesis X Gran Convertible, svelata per la prima volta all’ultimo Salone di Seoul.