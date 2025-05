In occasione dell’evento Geely Auto ha anche lanciato la sua strategia “Five by Five”, che pone le basi per una nuova era nella sua missione globale, enfatizzando l’innovazione, la sostenibilità e il design incentrato sui bisogni dell’utente. Un piano di innovazione che si basa su una rete di centri globali, cinque di design (Shanghai, Ningbo, Milano, Göteborg e Coventry); cinque di ricerca e sviluppo; cinque cluster di testing e cinque alternative di propulsione sostenibile. Il tutto coordinato attraverso un esclusivo ecosistema di intelligenza artificiale per offrire nuove soluzioni di mobilità.