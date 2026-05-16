Vision BMW Alpina è una interpretazione rispettosa dell’eredità del marchio, modellata dai più contemporanei istinti creativi. Lunga 5.2 metri, la sua presenza è imponente: ampia, bassa e sicura. Il tetto coupé è lungo e inclinato, la sua linea segnala immediatamente sia la velocità sia la capacità di ospitare quattro adulti in pieno comfort. Un motore V8 guida l’esperienza, tarato per produrre le note caratteristiche dello scarico Alpina: ricche e profonde a basse velocità, sonore ad alta rotazione. «Distilliamo ogni elemento del marchio alla sua essenza e lo applichiamo in modo profondamente moderno e sofisticato», ha dichiarato Maximilian Missoni, Head of BMW Design Midsize & Luxury Cars e BMW Alpina. La parte anteriore è definita da volumi imponenti e da una postura protesa in avanti che promette velocità senza esagerazioni. Lo “shark nose” – una firma che risale all’Alpina B7 – reinterpreta la griglia a doppio rene di BMW come una scultura tridimensionale che guida la forma dell’auto e incornicia l’emblema del marchio con quieta fiducia.