Per alleggerire il fianco il montante A è stato colorato nella stessa tona-lità della vettura, mentre il profilo del tetto ha una cromia a contrasto per garantire un effetto fluttuante. Piccoli trucchi per avvicinare la Pearl Concept al mondo delle coupé, rendendo il suo design più filante. Non mancano, comunque, dettagli che denotano una certa opulenza come le strisce decorative in oro sugli specchietti e nella parte anteriore del tetto.