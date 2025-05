La Renault 4 Savane 4×4 Concept è una showcar realizzata in spirito gentleman explorer, facendo appello ai concetti di eleganza ed avventura. Sinonimo di “esplorazione” già negli anni Cinquanta, il nome Savane ha proseguito il viaggio nel 1986 in una versione di Renault 4 più sbarazzina, ma sempre votata all’avventura. Proprio per questo, il modello ha un’altezza libera dal suolo di 15 mm maggiore rispetto alla versione standard di Renault 4 E-Tech Electric. Monta pneumatici, sempre da 18”, ma adattati Goodyear UltraGrip Performance+ con cerchi specifici, mentre la carreggiata anteriore e posteriore è 10 mm più ampia su ogni lato. «La maggior altezza libera dal suolo e le carreggiate più ampie si aggiungono alla trazione integrale sempre attiva per consentirle di affrontare anche i terreni più impervi», ha dichiarato Sandeep Bhambra, Direttore Design Avanzato e Concept-Car Ampere e Renault.