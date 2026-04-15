La sfida della sostenibilità premium

Uno dei nodi centrali del design contemporaneo è la tensione tra sostenibilità e percezione di qualità. Per la Raval, Cupra ha scelto di non scendere a compromessi, cercando soluzioni che eliminino l’impatto ambientale senza sacrificare l’estetica sofisticata del brand. Francesca Sangalli affronta il tema con pragmatismo: «Sostenibilità e premium design sono spesso in tensione tra di loro, perché anche la qualità dei materiali non è detto che sia sostenibile; anzi, la pelle non lo è per niente. Le soluzioni che abbiamo adottato per rendere gli interni Cupra più sostenibili senza rinunciare alla qualità passano per un metodo completamente nuovo. Abbiamo utilizzato i sedili fatti interamente in 3D knitting: i cover sono creati attraverso un disegno a livello digitale. Siamo entrati nella definizione della struttura stessa del pezzo, che viene fuori direttamente dalla macchina».