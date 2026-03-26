Tante le realtà che hanno partecipato alla realizzazione di Time. La mostra consente di entrare nel cuore del progetto attraverso le parole degli studenti e delle studentesse che hanno sviluppato il concept e lavorato per mesi come un Design Studio, affiancati dai docenti e dai mentor di Tesla, per definire lo stile di TIME. La narrazione continua restituendo il processo progettuale nella sua complessità, dal segno alla forma, evidenziando il ruolo complementare della cultura del progetto e delle nuove tecnologie nello sviluppo di scenari e soluzioni. In questo terzo capitolo emerge anche un nuovo modo di progettare, reso possibile dall’utilizzo di strumenti avanzati come DIGIPHY — piattaforma sviluppata da Granstudio, che integra realtà virtuale e supporti fisici — impiegata dagli studenti per sperimentare e definire il progetto in modo dinamico e interattivo. L’esperienza si conclude con una dimensione più intima e immersiva, dedicata allo spazio interno, dove una voce guida chi ascolta nell’immaginare nuovi modi di abitare il tempo del viaggio.