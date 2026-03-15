Questo ha guidato anche la definizione di un nuovo target: cliente più giovane, più eterogeneo, più consapevole del design, da raggiungere con una strategia stilistica centrata su modernità e reattività, tutti concetti «piuttosto insoliti nel mondo delle moto». Il risultato è visibile nelle due superbike Manx e Manx R: carrozzeria interamente in fibra di carbonio, nessun alettone, nessuna superficie spezzata, nessuna vite a vista. «Non eravamo vincolati dai regolamenti racing», spiega Skinner. Un’estetica radicalmente diversa dalla norma, che riflette anche la natura unica del mezzo: «Il pilota interagisce con praticamente ogni superficie della moto mentre la guida. È una vera integrazione tra design e ingegneria».