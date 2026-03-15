Che le moto siano il simbolo del viaggio più leggero e libero è certo, ma oggi vogliono continuare a essere anche oggetti del desiderio, sofisticati nel design e ricercati nell’estetica. Al Car Design Event c’erano due esempi capaci di incarnare questo aspetto in modo molto diverso: una rinata Norton, e Novus, al contrario recentissima startup tedesca.
Simon Skinner, Head of Design di Norton, conosce il marchio come pochi altri visti i suoi diciassette anni in azienda. «Potreste tagliarmi a metà e trovare scritto Norton dentro», ha detto con una punta d’ironia. Quando TVS Motors ha rilevato l’azienda dall’amministrazione controllata nel 2020, sa bene cosa è stato acquisito: «Un marchio e centoventotto anni di storia». Innovare nel 2026, però, significa qualcosa di diverso rispetto al passato. Il cambiamento più significativo riguarda la struttura organizzativa: nell’industria motociclistica il design tradizionalmente riporta all’ingegneria, ma Norton ha invertito questa logica. «Riporto direttamente al CEO», spiega Skinner. «Siamo a tutti gli effetti un’azienda design-led, una governance piuttosto insolita nel settore».
Questo ha guidato anche la definizione di un nuovo target: cliente più giovane, più eterogeneo, più consapevole del design, da raggiungere con una strategia stilistica centrata su modernità e reattività, tutti concetti «piuttosto insoliti nel mondo delle moto». Il risultato è visibile nelle due superbike Manx e Manx R: carrozzeria interamente in fibra di carbonio, nessun alettone, nessuna superficie spezzata, nessuna vite a vista. «Non eravamo vincolati dai regolamenti racing», spiega Skinner. Un’estetica radicalmente diversa dalla norma, che riflette anche la natura unica del mezzo: «Il pilota interagisce con praticamente ogni superficie della moto mentre la guida. È una vera integrazione tra design e ingegneria».
Se Norton reinventa un’eredità, Novus parte da un foglio bianco. Il progetto nasce sedici anni fa come tesi di laurea, si sviluppa in segreto durante gli anni Volkswagen dei fondatori, e solo nel 2019 viene mostrato per la prima volta. Presentato poi al CES di Las Vegas, il veicolo viene descritto come rivoluzionario. Novus combina e-bike, scooter e moto in quello che chiama urban light pipe – leggerezza, stabilità, semplicità. Il telaio monoscocca integra batteria, ECU e sistema di gestione elettronica, con il novanta percento dei componenti prodotti in Europa. Primo OEM premium tedesco del segmento da trentadue anni, ha già consegnato i primi esemplari dalla Germania fino alla Spagna. La visione va oltre la mobilità: «La mia missione non è solo trasformare il trasporto urbano, ma creare uno stile di vita», spiega il COO Hannes Krieger. Da qui la collaborazione con Hugo Boss, con la texture del brand tessuta direttamente nel primo strato di carbonio della carrozzeria. Un primato mondiale.