Ma è dentro che si apprezza maggiormente il lavoro, soprattutto grazie al sistema di sedili posteriori scorrevoli e reclinabili: quando si viaggia in quattro i sedili scorrono indietro e lo spazio per le gambe diventa generoso come in una berlina C; quando si caricano bagagli, avanzano e il bagagliaio sale a oltre 400 litri. La praticità è completata da vani portaoggetti, ganci, prese USB-C sugli schienali e, scelta rara per il segmento, una presa Schuko al posteriore per tenere in carica laptop e dispositivi. Sul fronte tecnologico, il ccNC propone tre schermi: quadro strumenti da 12,3″, touchscreen centrale da 12,3″ e display clima da 5,3 pollici, scomodo perché coperto dalla corona del volante.