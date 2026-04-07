Le auto di Bertone sono tornate a Torino. Composta da circa ottanta vetture, tra cui rarissime concept car e prototipi, la Collezione ASI Bertone ha lasciato il museo Volandia di Malpensa per trasferirsi definitivamente all’Heritage Hub che, grazie all’accordo tra l’Automotoclub Storico Italiano e Stellantis Heritage, ha aperto i suoi cancelli per ospitare la straordinaria testimonianza dalle attività progettuali di quell’atelier fucina di creatività che ha visto fiorire grandi maestri del car design, da Giorgetto Giugiaro allo scomparso Marcello Gandini. E proprio i testimoni diretti, tra cui lo stesso Giugiaro insieme ai colleghi Mike Robinson, Luciano D’Ambrosio, Giuliano Biasio e David Wilkie, hanno dato vita, durante la cerimonia di presentazione del 31 marzo scorso, a uno dei momenti più coinvolgenti, con un talk trasformatosi presto in una carrellata di ricordi e omaggi al genio di Bertone e alla sua capacità di valorizzare e far emergere talenti.