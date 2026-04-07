Le auto di Bertone sono tornate a Torino. Composta da circa ottanta vetture, tra cui rarissime concept car e prototipi, la Collezione ASI Bertone ha lasciato il museo Volandia di Malpensa per trasferirsi definitivamente all’Heritage Hub che, grazie all’accordo tra l’Automotoclub Storico Italiano e Stellantis Heritage, ha aperto i suoi cancelli per ospitare la straordinaria testimonianza dalle attività progettuali di quell’atelier fucina di creatività che ha visto fiorire grandi maestri del car design, da Giorgetto Giugiaro allo scomparso Marcello Gandini. E proprio i testimoni diretti, tra cui lo stesso Giugiaro insieme ai colleghi Mike Robinson, Luciano D’Ambrosio, Giuliano Biasio e David Wilkie, hanno dato vita, durante la cerimonia di presentazione del 31 marzo scorso, a uno dei momenti più coinvolgenti, con un talk trasformatosi presto in una carrellata di ricordi e omaggi al genio di Bertone e alla sua capacità di valorizzare e far emergere talenti.
A proposito di ricordi, particolarmente apprezzato per noi di Auto&Design è stato quello emerso durante l’intervento di Marie Jeanne Bertone, presidentessa della Fondazione oggi dedicata a suo padre Nuccio Bertone, che ha ricordato come Fulvio Cinti, fondatore della rivista, definiva Bertone “l’indiscusso protagonista dell’affermazione del car design italiano”.
«L’ingresso della Collezione ASI Bertone rafforza ulteriormente il ruolo dell’Heritage HUB come polo di riferimento unico nel panorama museale, capace di narrare le tappe fondamentali dell’evoluzione tecnologica e del design in vari ambiti: dalle competizioni all’ecologia, dalle fuoriserie alle utilitarie che hanno contraddistinto la storia della mobilità nel mondo», ha detto Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage Italia. «La nostra missione è raccontare, attraverso una prospettiva evolutiva, oltre cento anni di storia dell’automobilismo intimamente connessa alla città di Torino».
Le vetture della Collezione esposte sono 66, realizzate da Bertone tra gli Anni ’60 e il 2000. Il pubblico può ora ammirarle nel grande spazio di Via Plava 80 che già ospita la favolosa raccolta di auto e prototipi Fiat, Lancia e Alfa Romeo, custodite nel museo aperto al pubblico dal martedì al giovedì in orari 10:00-12:00 e 14:00-16:00 con biglietto acquistabile online. Ma quella al pubblico non è l’unica “apertura” che merita di essere sottolineata: con la Collezione Bertone, l’Heritage Hub rompe infatti anche un tabù storico, accogliendo per la prima volta nelle sue sale vetture realizzate anche sulla base di modelli di marchi stranieri (ben una ventina), molti dei quali esterni anche al Gruppo Stellantis.