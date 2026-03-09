Quando BMW ha annunciato che la nuova iX3 sarebbe stata un’auto elettrica “come nessun’altra prima”, il riferimento non riguardava soltanto la tecnologia. Il progetto nasce infatti attorno alla piattaforma Neue Klasse – il più grande investimento nella storia del marchio – anche come manifesto stilistico della prossima generazione di modelli. Il SUV elettrico non è semplicemente un’alternativa a zero emissioni: è un laboratorio di design che anticipa il futuro del brand, dentro e fuori.
Proporzioni e identità Neue Klasse
La nuova iX3 interpreta il tema del SUV elettrico con proporzioni solide ma pulite, dove la massa della carrozzeria è alleggerita da superfici tese e linee molto precise. Il frontale reinterpreta in chiave contemporanea i classici elementi BMW: la doppia calandra mantiene il suo ruolo iconico ma è integrata in un insieme più grafico e minimalista, mentre i gruppi ottici sottili contribuiscono a creare un’espressione quasi architettonica. Il risultato è un linguaggio formale che unisce presenza e semplicità. I volumi sono pieni ma controllati, con passaruota scolpiti e una fiancata che privilegia superfici ampie e pulite. Anche l’aerodinamica diventa parte integrante del design: proporzioni allungate, tetto filante e dettagli funzionali sono pensati per ottimizzare l’efficienza di un powertrain elettrico capace di offrire fino a 805 km di autonomia.
Il minimalismo digitale del Panoramic Vision
Se l’esterno anticipa la nuova identità stilistica BMW, l’abitacolo rappresenta un cambio di paradigma ancora più evidente. Il concetto di plancia tradizionale lascia spazio a un ambiente estremamente pulito e tecnologico, dominato dal sistema Panoramic Vision: una fascia scura alla base del parabrezza su cui vengono proiettate le informazioni principali, trasformando il vetro in una superficie di comunicazione visiva continua. Al centro della plancia si sviluppa invece un ampio display da 17,9 pollici che gestisce gran parte delle funzioni di bordo. Il risultato è un ambiente che ricorda più una lounge che un abitacolo tradizionale, dove materiali, luce e superfici contribuiscono a costruire una sensazione di spazio e leggerezza. Sotto questa veste sofisticata rimane una base tecnica di primo piano: batteria da 108 kWh, architettura a 800 Volt e doppio motore elettrico per una potenza complessiva di 469 CV. Ma sulla iX3, più che i numeri, è il linguaggio progettuale a segnare il vero salto generazionale.