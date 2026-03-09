Proporzioni e identità Neue Klasse

La nuova iX3 interpreta il tema del SUV elettrico con proporzioni solide ma pulite, dove la massa della carrozzeria è alleggerita da superfici tese e linee molto precise. Il frontale reinterpreta in chiave contemporanea i classici elementi BMW: la doppia calandra mantiene il suo ruolo iconico ma è integrata in un insieme più grafico e minimalista, mentre i gruppi ottici sottili contribuiscono a creare un’espressione quasi architettonica. Il risultato è un linguaggio formale che unisce presenza e semplicità. I volumi sono pieni ma controllati, con passaruota scolpiti e una fiancata che privilegia superfici ampie e pulite. Anche l’aerodinamica diventa parte integrante del design: proporzioni allungate, tetto filante e dettagli funzionali sono pensati per ottimizzare l’efficienza di un powertrain elettrico capace di offrire fino a 805 km di autonomia.