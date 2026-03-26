Cattura subito l’attenzione, e Laurens van den Acker ci spiega il perché: «A prima vista si capisce subito che è una Twingo, quella che tutti hanno nel cuore: la prima generazione, con la sua inconfondibile silhouette monovolume, nata in un’epoca in cui Renault sperimentava forme nuove e coraggiose come Scenic ed Espace. Portare quell’idea nel segmento A era stata una scelta rivoluzionaria, e oggi quello spirito ritorna in un’auto compatta dalle proporzioni equilibrate, soprattutto con le ruote da 18”, e i colori decisi come rosso, verde e giallo ne esaltano il carattere e la presenza su strada».