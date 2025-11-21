Perfetta sintesi tra la tradizione delle vetture sportive britanniche e l’estetica della mobilità a zero emissioni, la MG4 è figlia di una filosofia che non vuole soltanto catturare l’attenzione attraverso un aspetto emozionante. Si spinge oltre, prestando attenzione all’ergonomia e alla funzione degli elementi e proponendo un’impostazione umano-centrica che segue i dettami di un pensiero che si può riassumere con l’espressione “gradevole allo sguardo e facile da usare”. Il team di Shao Jingfeng ha infatti lavorato per creare non un mezzo di trasporto, ma un oggetto che combinasse alla perfezione il lato tecnologico e quello umano.