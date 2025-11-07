I giardini cinesi come spunto per gli interni

Gli interni della Geely Galaxy A7, invece, prendono spunto dai giardini cinesi e dalla loro organizzazione estremamente ordinata pur nella varietà dei paesaggi e capace di trasmettere una sensazione di relax. I sedili, realizzati con una struttura a dieci strati di imbottitura con una schiuma morbida e contenitiva, integrano altoparlanti per poggiatesta e sono dotati di ventilazione, riscaldamento, regolazione completamente elettrica e funzione massaggio. I progettisti hanno deciso di dare ampio spazio al cosiddetto feedback tattile con l’integrazione di pulsanti fisici per il controllo dei comandi essenziali. Tutto questo mira a un unico scopo: ricostruire il profondo legame tra l’uomo e il veicolo, tornando ai principi fondamentali del design.

(Articolo completo su A&D n. 275)