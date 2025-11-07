Opzioni di esterni e interni elaborate con i clienti

Nata dalla matita di Ondrej Jirec, l’Exterior Designer che in questi sette anni l’ha cucita passo dopo passo, persino mettendo a punto una calandra al carbonio quando in genere sono di alluminio e mettendosi – ancora oggi – a disposizione dei clienti: «Ognuno ha le sue richieste particolari, vengono qui e lavorano con noi, che trasformiamo in realtà i loro desideri». Idem per gli interni di Adam Mackerron (Interior Designer) sotto la guida di Leighanne Earley, Interior Design Director: «C’erano varie opzioni nella Valkyrie – spiega – e ce ne sono ancora più nella Valhalla. È molto interessante andare sulla catena di montaggio e vedere che cosa ne sta uscendo».