Lusso e micromobilità? Possono andare d’accordo. Per celebrare l’apertura del suo nuovo concept store al Fairmont Monte Carlo, TheArsenale, esclusiva piattaforma dedicata ai più innovativi oggetti in movimento, ha annunciato una collaborazione con Mobilize, il brand per la mobilità del futuro del gruppo Renault. La piccola Duo, microcar a due posti, viene così offerta in edizione ultra-limitata con un design personalizzato.