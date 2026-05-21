Un vero punto di forza è il design anteriore: la griglia con le sue lamelle verticali è disponibile per la prima volta con illuminazione opzionale e in una forma concava. La stella, illuminata e posizionata centralmente, e i fari con luci diurne creano una firma luminosa altamente riconoscibile. Nella visuale dall’alto si nota come il tetto a cupola si assottigli verso la parte posteriore, conferendo all’auto una linea delle spalle ampia e atletica. Sei fanali posteriori circolari dal design a turbina con motivi a stella conferiscono al modello un’identità posteriore inconfondibile, mentre è possibile aggiungere un’ulteriore linea luminosa come fanaleria aggiuntiva per esaltare ulteriormente il carattere sportivo.