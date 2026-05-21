La Mercedes-AMG GT Coupé a quattro porte ridefinisce il concetto di prestazioni. Il modello elettrico si basa sull’architettura AMG.EA e utilizza motori a flusso assiale. «La prima AMG GT Coupé a 4 porte completamente elettrica porta il DNA AMG a un livello completamente nuovo. Un’auto che incarna alta tecnologia e innovazione, dà vita alle prestazioni e definirà nuovi standard grazie al suo approccio progettuale radicale», ha dichiarato Bastian Baudy, Chief Design Officer, Mercedes-Benz Group AG.
La scocca è stata completamente riprogettata. La combinazione di materiali quali alluminio, acciaio e compositi rinforzati con fibre di carbonio coniuga l’elevata rigidità tipica di AMG con un peso ridotto. Le sezioni trasversali dei materiali e le geometrie dei componenti ottimizzate creano lo spazio necessario per ospitare le batterie e il telaio. Caratterizzata dal profilo fastback, dal cofano anteriore lungo e ribassato, dal parabrezza inclinato e dal diffusore posteriore, l’auto esprime con audacia la massima sportività. Rispetto al modello precedente, la AMG GT Coupé è stata progettata con un’altezza da terra inferiore di 4 cm, nonostante la presenza di una batteria nel sottoscocca.
Un vero punto di forza è il design anteriore: la griglia con le sue lamelle verticali è disponibile per la prima volta con illuminazione opzionale e in una forma concava. La stella, illuminata e posizionata centralmente, e i fari con luci diurne creano una firma luminosa altamente riconoscibile. Nella visuale dall’alto si nota come il tetto a cupola si assottigli verso la parte posteriore, conferendo all’auto una linea delle spalle ampia e atletica. Sei fanali posteriori circolari dal design a turbina con motivi a stella conferiscono al modello un’identità posteriore inconfondibile, mentre è possibile aggiungere un’ulteriore linea luminosa come fanaleria aggiuntiva per esaltare ulteriormente il carattere sportivo.
Gli interni della Mercedes-AMG GT Coupé a 4 porte sono progettati intorno all’esperienza di guida. L’intera filosofia di comando è pensata per un controllo intuitivo di tutte le funzioni rilevanti per la guida. Ciò garantisce che l’attenzione del conducente rimanga esattamente dove deve essere: sulla strada. Il monitor da 14 pollici è inclinato ergonomicamente verso il conducente ed è disponibile anche un display da 14 pollici per il passeggero anteriore con contenuti dedicati, che consente anche a chi viaggia in questa posizione di immergersi nell’esperienza sportiva e digitale. Le grandi bocchette di ventilazione rotonde sono integrate nella superficie di vetro e zincate, combinando l’estetica del metallo massiccio con un raffinato fascino high-tech, creando un ponte senza soluzione di continuità tra il mondo digitale e quello analogico.