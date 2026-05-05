Dopo un primo tentativo di arrivo ufficiale nel 2021, Great Wall Motor ha affinato la sua strategia per l’Europa e ora è pronta anche ad arrivare in Italia, e lo fa con la sua vettura più “chic”: la GWM ORA 5. Siamo stati a casa sua, a Baoding, per guidarla ed effettivamente ha tante caratteristiche Italian-friendly. L’abitacolo è il vero centro del progetto, disponibile in diverse colorazioni e materiali che strizzano l’occhio ai modaioli, specie la versione con rivestimenti in pied-de-poule per sedili, plancia e pannelli porta, chiari per dare più luminosità insieme al tetto panoramico fisso.