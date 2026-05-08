Di tali iniziative, raccolte sotto la definizione “Beyond the known”, la seconda è apparsa forse la più interessante. In un parallelepipedo misterioso, senza vetrine, si alternavano componenti in fibra di cellulosa o mandorla (espressioni della cosiddetta “neo-natura”), un sedile definito “evolutivo” e un avanzatissimo gruppo plancia-pannello portiera. «Abbiamo proposto un assaggio di futuro, senza riferimenti ai modelli attuali» conferma oggi Francesca Sangalli, a capo del color&trim. «Per esempio, la seduta con schiuma di sostegno ottenuta in 3D», estetica e strutturale a un tempo, «potrà assumere densità e spessore diversi già in sede di produzione, con l’aggiunta di materia solo ove necessario. Il vantaggio del design parametrico consiste proprio nel programmare in anticipo tali aspetti». Il risultato esprime un incredibile minimalismo di realizzazione e peso, nel pieno delle esigenze ecologiche, pur assumendo una cifra estetica decisa e perfino «animale» secondo Sangalli: «Non a caso, osservando un organismo biologico al microscopio si coglie uno schema visivo simile».