Lexus ha presentato TZ, un Suv elettrico a sei posti di gusto premium. Ispirato dalla nuova visione del marchio Lexus “Discover” e al principio “imitate no one,” TZ è progettato attorno al concetto di Driving Lounge, fusione tra un abitacolo rilassante e prestazioni dinamiche per offrire un’esperienza di viaggio di alto livello per tutti, passeggeri e conducente. Il concetto di Driving Lounge vuole creare uno spazio e un’atmosfera che favoriscono relax e comfort nell’abitacolo, arricchito da un ampio tetto panoramico che si estende su tutte e tre le file di sedili. Il senso di spazio e l’atmosfera rilassante e confortevole al suo interno riflettono la tranquillità zen che si trova nelle case e nell’architettura tradizionale giapponese.
Il design di TZ fonde semplicità con essenzialità, ricercando la presenza e il carattere distintivo che sono la firma di Lexus. Oltre a essere raffinato ed elegante, lo stile presenta dettagli aerodinamici finemente calibrati per il massimo risparmio energetico. L’interno di TZ propone un’atmosfera sofisticata, una vera e propria “driving lounge” che offre estremo comfort, silenzio e dettagli di lusso, ispirati ai principi del senso di ospitalità e di artigianalità dei maestri Takumi. È uno spazio dove tutti gli occupanti possono rilassarsi, godendosi il viaggio confortevole tipico di un modello BEV, isolato dai disturbi del rumore stradale e dai fruscii del vento.
Il passo lungo, l’alloggiamento della batteria sotto il pianale garantiscono spazio per ospitare comodamente sei posti disposti in tre file di sedili. La seconda fila presenta sedute individuali, mentre la terza fila offre spazio per testa e gambe di tutti gli occupanti. L’assenza del serbatoio permette di posizionare i sedili più in basso, così che anche gli adulti più alti possano sedersi e viaggiare in massima comodità, facilitandone anche l’accesso ai sedili posteriori, grazie a degli interruttori per ripiegare in avanti i sedili esterni della seconda fila, specifiche soglie battitacco e impugnature di supporto.
Davanti, i sedili guidatore e passeggero sono di una nuova generazione, realizzati con una struttura leggera con moduli separati. Questo crea un profilo snello e un aspetto scolpito, offrendo al contempo maggiore supporto e comfort. I sedili anteriori e della seconda fila sono dotati di riscaldamento e ventilazione integrati con il riscaldamento disponibile per tutti i sedili anche nella versione con la terza fila, una caratteristica rara nei Suv da sei o sette posti. Per maggiore comfort, sono disponibili anche poggia gambe in stile pouf per i passeggeri in prima e in seconda in fila, con riscaldamento dedicato per le gambe del conducente e del passeggero anteriore, lavorando in combinazione con il sistema di condizionamento per fornire un riscaldamento a basso consumo energetico, contribuendo a massimizzare l’autonomia dell’auto.