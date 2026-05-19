Lexus ha presentato TZ, un Suv elettrico a sei posti di gusto premium. Ispirato dalla nuova visione del marchio Lexus “Discover” e al principio “imitate no one,” TZ è progettato attorno al concetto di Driving Lounge, fusione tra un abitacolo rilassante e prestazioni dinamiche per offrire un’esperienza di viaggio di alto livello per tutti, passeggeri e conducente. Il concetto di Driving Lounge vuole creare uno spazio e un’atmosfera che favoriscono relax e comfort nell’abitacolo, arricchito da un ampio tetto panoramico che si estende su tutte e tre le file di sedili. Il senso di spazio e l’atmosfera rilassante e confortevole al suo interno riflettono la tranquillità zen che si trova nelle case e nell’architettura tradizionale giapponese.