Passando alla MG4 Urban, nonostante il nome non si tratta di una derivata e nemmeno di una vettura “piccola”. Nasce infatti su una piattaforma specifica ottimizzata per massimizzare lo spazio interno, con batterie integrate nella struttura secondo la filosofia cell-to-body. Il risultato è una compatta lunga 4,39 metri, oltre 10 centimetri più della MG4, ma posizionata più in basso per prezzo, potenza e capacità delle batterie. Il suo punto di forza è soprattutto il design, che ancora Lorenzo Cereda definisce «mainstream, nel senso di più immediato e comprensibile, con alcuni richiami alla Cyberster nel disegno dei fari, della griglia e dei cerchi». La vocazione urbana emerge nelle proporzioni raccolte, nelle superfici morbide del posteriore – che integra gruppi ottici con un accenno di Union Jack nella grafica interna – e nella maneggevolezza ottenuta grazie a un raggio di sterzata particolarmente contenuto. Gli interni riprendono buona parte dell’impostazione della MG4, soprattutto nella zona infotainment e nella plancia, ma introducono comandi di guida direttamente integrati nel volante.