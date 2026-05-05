Tensei in giapponese significa rinascita, ma in realtà è il primo modello stradale ad alte prestazioni di JAS che senza alcun dubbio (parole di Maurizio Ambrogetti e Giorgio Schon, i due dei fondatori dell’azienda, che vanta anche una collaborazione storica con Honda per le corse) ha voluto al suo fianco la griffe di Pininfarina pronta a lanciarsi anima e cuore «nel progetto che mancava da tempo», nonostante l’azienda operi in numerosi settori del design. Un’esplosione di entusiasmo propositivo e dinamico, un feeling immediato, come ha spiegato Dimitri Vicedomini: «Il confronto non è mancato, ma ha sempre portato a soluzioni condivise, definite quasi al millimetro: nelle proporzioni, con una lunghezza di 4,42 metri e una larghezza di 2 metri, nella coda, ripensata per stringersi e accentuare l’effetto dinamico insieme a un lunotto ridisegnato per raccordarsi con maggiore fluidità. Anche la scelta tra un cluster tradizionale e uno più moderno ha acceso il dibattito, dividendo gli appassionati più fedeli della NSX, ma contribuendo a chiarire la direzione progettuale».