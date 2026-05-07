Se per il tredicesimo anno consecutivo i Quattro Anelli hanno affiancato la rivista Interni per l’allestimento di un’importante mostra durante il Salone del Mobile di Milano 2026, negli stessi giorni si sono tenute le anteprime italiane della R26 di Formula 1 e dell’ultima RS5 e, soprattutto, presso l’ex Seminario Arcivescovile è fiorita l’iperbolica installazione “Origins” dello studio Zaha Hadid Architects: una grande capsula ovoidale schiacciata, in grado di evocare i principi dello stile teutonico tramite la solidità dell’involucro metallico. Tale ambientazione ci ha permesso di rivolgere alcune domande a Massimo Frascella, Chief Creative Officer.