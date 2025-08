Addio a Ercole Spada

Dal primo incarico ottenuto in Zagato negli anni Sessanta, Spada ha lavorato per Ford Europa, in particolare al progetto GT70 e dal 1973, in seguito all’acquisto della Ghia da parte della Ford, è entrato a far parte della Ghia Operation.

Nel 1976 l’arrivo in BMW come responsabile del design avanzato, sue la Serie 5 E34 e la Serie 7 E32 e dopo il rientro in Italia, nel 1983, ha guidato il centro stile di I.DE.A Institute per diversi anni e, nel 2006, ha fondato Spadaconcept insieme al figlio Paolo.