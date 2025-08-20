L’abitacolo è stato progettato per essere elegante e funzionale e per consentire uno stile di vita senza compromessi, raffinato e lussuoso ma allo stesso tempo adatto anche alla guida su strada e in fuoristrada. I colori, i materiali e le finiture dell’abitacolo sono stati selezionati appositamente per la loro forma ambiziosa ma altamente funzionale, contribuendo a ottimizzare l’esperienza degli occupanti. Gli interni sono composti da diversi materiali di qualità che vanno da superfici lisce rivestite, grane goffrate, tessuto bouclé, acrilico colorato e vetro.