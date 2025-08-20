Il portfolio di concept car di Cadillac cresce con la nuova crossover elettrica Elevated Velocity. Il modello racchiude l’essenza del brand di lusso americano nelle forme audaci di un crossover 2+2 progettato per emozionare sia su strada che in fuoristrada, anticipando al contempo diversi elementi stilistici che vedremo sulle Cadillac del futuro. La Elevated Velocity presenta una combinazione di prestazioni estreme, tecnologie avanzate e alti livelli di artigianalità. Offre una doppia esperienza con un look mozzafiato e interni raffinati che elevano lo stato d’animo degli occupanti (da qui il nome Elevated), ma la sua piattaforma rialzata è calibrata per far divertire chi guida anche in fuoristrada. Gli esterni hanno carattere e il profilo elegante è stato disegnato per ottimizzare l’efficienza aerodinamica della vettura senza rinunciare a un aspetto imponente tipico delle vetture americane.
Elevated Velocity riprende le proporzioni eleganti che Cadillac ha realizzato sulle vetture Celestiq e Lyriq. Secondo quanto dichiarato da Cadillac, la vettura vuole ricercare un equilibrio scultoreo e tecnico che servirà da ispirazione per i futuri veicoli di produzione. L’esterno pone l’enfasi sulla velocità integrando un abitacolo con impostazione 2+2 in un corpo da crossover. Presenta un esterno Vapor Blue con sfumature di grigio ispirate al ghiaccio, in contrasto con gli interni rosso fuoco, esemplificando ulteriormente la natura estrema delle prestazioni del concept. Il tema del blu continua su parabrezza e lunotto e sui finestrini.
L’abitacolo è stato progettato per essere elegante e funzionale e per consentire uno stile di vita senza compromessi, raffinato e lussuoso ma allo stesso tempo adatto anche alla guida su strada e in fuoristrada. I colori, i materiali e le finiture dell’abitacolo sono stati selezionati appositamente per la loro forma ambiziosa ma altamente funzionale, contribuendo a ottimizzare l’esperienza degli occupanti. Gli interni sono composti da diversi materiali di qualità che vanno da superfici lisce rivestite, grane goffrate, tessuto bouclé, acrilico colorato e vetro.