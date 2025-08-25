Ford ha festeggiato i 60 anni del mitico Bronco. Quando il costruttore americano la presentò per la prima volta l’11 agosto 1965, fu pubblicizzata come “la prima auto sportiva a quattro ruote motrici al mondo”. Non si trattava solo di un’iperbole pubblicitaria. L’obiettivo del team era quello di realizzare una Mustang per il fuoristrada e il risultato catturò lo stesso elemento – il divertimento nasce dalla semplicità – che rese la pony car un successo così travolgente. «Durante lo sviluppo del Bronco e del Bronco Sport 2021, abbiamo collaborato con un gruppo di esperti e appassionati che ci hanno aiutato a orientare la nostra visione. Uno di loro, che nel frattempo è diventato un caro amico, possiede una splendida roadster Wimbledon White del 1966. Ammiriamo quel veicolo da molto tempo ed è stato d’ispirazione per il team di progettazione, oltre a rappresentare un collegamento tangibile con il Dna stilistico originale del Bronco, per questo Concept Roadster», ha spiegato Robert Gelardi, capo progetto del Bronco.