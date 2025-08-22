Anche l’inedito design delle porte ricopre un ruolo aerodinamico fondamentale, dirigendo i flussi verso le ampie prese d’aria installate in fiancata, che oltre a garantire il raffreddamento dei componenti del vano motore e il corretto funzionamento delle masse radianti offrono una nuova interpretazione stilistica della presa “NACA” che sin dalla prima Countach contribuisce a rendere inconfondibile il design di una Lamborghini. Il risultato è un raffreddamento laterale oltre il 30% più efficiente rispetto a qualsiasi Lamborghini equipaggiata con motore V12. L’abitacolo riflette il concept dell’Hyperdesign presentando una nuova interpretazione della filosofia “Feel like a pilot” Lamborghini, creando una sempre più profonda connessione con la vettura sia per il pilota sia per il passeggero. La posizione di guida e il volante racing offrono un’esperienza di guida al massimo del coinvolgimento, mentre i tre schermi digitali non rispondono solo all’esigenza di pulizia stilistica che ha consentito di eliminare la maggior parte dei tasti fisici, ma anche di concentrarsi completamente sulla guida come su una vettura da corsa. La Fenomeno estremizza la ricerca Lamborghini nell’ambito dei materiali ultraleggeri e la fibra di carbonio è protagonista assoluta dell’abitacolo, a partire dalla consolle centrale dotata di sport pad e proseguendo con i pannelli porta e i sedili sportivi a guscio, progettati specificatamente per il modello, così come le bocchette d’aerazione poste sulla plancia in carbonio stampato con tecnologia 3D.