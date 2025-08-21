Le prestazioni esaltanti si sposano con l’aspetto muscoloso e potente che dimostra la libertà che la piattaforma Stla Small consente in termini di design e proporzioni. La concept car ha un’impronta a terra simile a quella di una Corsa standard, ma è più bassa e considerevolmente più larga. Il design complessivo mostra una nuova e più tecnica interpretazione della filosofia stilistica audace e pura di Opel. La carrozzeria presenta linee distintive nitide e precise, abbinate a dettagli tecnici e lavorati. Nella parte anteriore, l’ultima concept di Rüsselsheim sfoggia una nuova e slanciata versione del Vizor Opel. Il logo illuminato si erge al centro della caratteristica bussola, l’elemento guida del design che funge anche da spina dorsale della vettura. È affiancato dalle caratteristiche barre luminose sull’asse orizzontale che terminano con due blocchi di vetro tridimensionali. Questo principio prosegue al posteriore, con la caratteristica luce di stop a forma di bussola, creata dalla tecnologia di illuminazione edge.