Ma l’evoluzione di un design implica anche il coraggio di combinare il Dna di un bestseller con elementi completamente nuovi e di trasferirlo all’era successiva. Proprio come è avvenuto nel frontale della nuova T-Roc, il “volto” ora mostra una vicinanza stilistica agli altri modelli attuali della Volkswagen, come la Tayron e l’ID.7. Tuttavia, nel caso della T-Roc ne è scaturito un “volto del prodotto” indipendente, ossia un nuovo originale. Anche il design delle luci gioca un ruolo fondamentale nella reinterpretazione della T-Roc. Nella versione più evoluta sono presenti a bordo gli innovativi fari a Led Matrix IQ.Light che, come i fari a Led Plus di serie negli equipaggiamenti più completi, sono collegati da una sottile barra trasversale a Led e dal logo illuminato. Anche la coda è stata rivista con la sua barra trasversale a Led continua che, nelle linee di equipaggiamento più complete, è illuminata anche al centro ed è inoltre dotata di un logo illuminato in rosso.