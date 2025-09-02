Il modello introduce Audi Concept C introduce una nuova firma luminosa a quattro elementi orizzontali. Una soluzione condivisa dai gruppi ottici anteriori e posteriori, in grado di rendere immediatamente riconoscibile la vettura. La verniciatura nella tinta “Titanium”, calda e coinvolgente, trae ispirazione dalla lucentezza dell’omonimo metallo, emblema di leggerezza e resistenza. Gli interni sono caratterizzati da superfici nette, d’spirazione architettonica, e da nitide forme geometriche che garantiscono una generosa abitabilità per entrambi gli occupanti, con il guidatore lievemente disassato verso il centro vettura. Realizzati in alluminio anodizzato, i comandi fisici garantiscono un’esperienza tattile indice dell’elevata qualità dell’auto e corredata dell’inconfondibile “click Audi” dal feeling aptico.