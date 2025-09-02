Audi ha presentato a Milano la Concept C, roadster elettrica a due posti che arriverà come vettura di serie nel 2027. Un modello fondamentale per il costruttore tedesco, il primo nato dalla matita di Massimo Frascella, Audi Chief Design Officer, e del suo team, che ha anche il compito di proporsi come nuovo manifesto stilistico del brand. Lunga 4,5 metri, la Concept C vuole essere un paradigma d’essenzialità: abbina purezza delle forme, precisione e solidità. La tensione stilistica è generata dalle superfici piene intersecate da un’unica linea: l’essenza stessa dell’architettura.
L’intero volume della vettura trae origine dall’inedita cornice verticale che domina il frontale. Un elemento stilistico che s’ispira alla mitica Auto Union Type C del 1936 e alla terza generazione dell’Audi A6 del 2004. Un’interpretazione moderna dell’heritage Audi in grado di valorizzare l’eleganza degli anelli. Alla possente linea di spalla si accompagnano proporzioni favorite dalla collocazione centrale della batteria. L’abitacolo si sviluppa verso il retrotreno, mentre il tettuccio rigido retrattile a comando elettrico costituisce una prima assoluta per una roadster dei quattro anelli. Caratterizzato da una struttura a due elementi, consente di abbinare la versatilità di una vettura open air alla pulizia delle linee tipica di una carrozzeria monolitica in stile coupé. Al retrotreno, la purezza delle forme si accompagna alla muscolarità delle svasature orizzontali.
Il modello introduce Audi Concept C introduce una nuova firma luminosa a quattro elementi orizzontali. Una soluzione condivisa dai gruppi ottici anteriori e posteriori, in grado di rendere immediatamente riconoscibile la vettura. La verniciatura nella tinta “Titanium”, calda e coinvolgente, trae ispirazione dalla lucentezza dell’omonimo metallo, emblema di leggerezza e resistenza. Gli interni sono caratterizzati da superfici nette, d’spirazione architettonica, e da nitide forme geometriche che garantiscono una generosa abitabilità per entrambi gli occupanti, con il guidatore lievemente disassato verso il centro vettura. Realizzati in alluminio anodizzato, i comandi fisici garantiscono un’esperienza tattile indice dell’elevata qualità dell’auto e corredata dell’inconfondibile “click Audi” dal feeling aptico.
Il volante è il fulcro dell’esperienza in abitacolo di Audi Concept C: la forma rotonda, i comandi fisici e gli anelli Audi in metallo sono un emblema di precisione costruttiva. Ogni materiale contribuisce alla purezza degli interni. La palette colori, coerentemente con il design degli esterni, s’ispira al titanio con soluzioni tono su tono. L’illuminazione d’ambiente, di tipo indiretto, si avvale di gradazioni naturali che sottolineano la nitidezza delle forme. La Concept C incarna i valori della nuova filosofia stilistica di Audi: Clear (semplicità e purezza), Technical (non esiste eccellenza senza precisione) Intelligent (sondare gli estremi per aprire nuovi orizzonti), Emotional (qualsiasi filosofia di design deve essere un’emozione, un’interpretazione dell’understatement tale da mozzare il fiato).