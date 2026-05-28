Lego e BMW hanno presentato l’ultimo set della collezione Speed Championship, una BMW M3 E30 con livrea esclusiva. Il set è un omaggio ai 40 anni di un modello che ha iniziato la fortunata serie della berlina ad alte prestazioni ancora in corso, con un approccio però completamente nuovo anticipatoci dallo stesso William Thorogood, Head of Design, New Business di Lego Group (l’intervista completa uscirà su Auto&Design n. 279).
Anziché riproporre i colori originali della E30, i designer hanno creato qualcosa di inedito, dialogando con l’iconografia della BMW M Motorsport. Il risultato lo vedremo su due oggetti di scala radicalmente diversa: il set di mattoncini e una BMW M3 E30 full-size convertita in showcar. Il kit conta 358 pezzi distribuiti in una lunghezza di diciassette centimetri. Per esprimere al meglio l’anima visiva della vettura, i designer hanno identificato gli elementi caratteristici (la griglia a “doppio rene”, lo spoiler posteriore, i quattro fari rotondi) e li hanno replicati mantenendo riconoscibilità entro i vincoli costruttivi. La larghezza di sette centimetri determina come ogni elemento può essere aggiunto al corpo principale, ma costringe anche a fare scelte drastiche per capire cosa includere, cosa può essere omesso, come suggerire volumetrie che non possono essere costruite letteralmente.
Come sottolineato da Thorogood, la principale difficoltà nel design di questi kit è tra riconoscibilità e fattibilità costruttiva. Una replica eccessivamente semplificata perderebbe i tratti identificativi; una troppo dettagliata richiederebbe proporzioni completamente diverse. La soluzione adottata opta per una via intermedia consapevole: gli elementi chiave, come il profilo della fiancata, le proporzioni delle superfici, i volumi principali, sono preservati, mentre i dettagli secondari sono sintetizzati.
La livrea assume nuovo significato in questo contesto. Applicata sulla superficie della replica, distribuisce il colore in modo da sottolineare le forme costruite, tracciando linee che guidano lo sguardo verso i volumi più importanti. La E30, auto simbolo della sportività su ruote degli anni Ottanta, continua così a funzionare in modo credibile anche quando ridotta a mattoncini e livrea personalizzata. Anzi, la livrea sviluppata in collaborazione tra il team di design di BMW M Sport e quello di Lego serve proprio a enfatizzare questa identità storica attraverso un percorso visivo tutto nuovo.