Anziché riproporre i colori originali della E30, i designer hanno creato qualcosa di inedito, dialogando con l’iconografia della BMW M Motorsport. Il risultato lo vedremo su due oggetti di scala radicalmente diversa: il set di mattoncini e una BMW M3 E30 full-size convertita in showcar. Il kit conta 358 pezzi distribuiti in una lunghezza di diciassette centimetri. Per esprimere al meglio l’anima visiva della vettura, i designer hanno identificato gli elementi caratteristici (la griglia a “doppio rene”, lo spoiler posteriore, i quattro fari rotondi) e li hanno replicati mantenendo riconoscibilità entro i vincoli costruttivi. La larghezza di sette centimetri determina come ogni elemento può essere aggiunto al corpo principale, ma costringe anche a fare scelte drastiche per capire cosa includere, cosa può essere omesso, come suggerire volumetrie che non possono essere costruite letteralmente.