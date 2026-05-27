Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la Nuova Lancia Gamma è prodotta nello stabilimento di Melfi, uno dei siti più avanzati del Gruppo Stellantis. Le prime vetture sono già impegnate nei test su strada: il progetto entra ora nelle sue fasi finali. Basata sulla piattaforma Stla Medium, Gamma è un crossover fastback dalle linee slanciate e dalla coda rastremata lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri, progettata, secondo quanto dichiarato, per coniugare efficienza, funzionalità e presenza su strada.