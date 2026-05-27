Dopo oltre quarant’anni di assenza dal mercato torna un nome mitico per Lancia. Il marchio del gruppo Stellantis ha mostrato le prime immagini della nuova Gamma, oggi rinata con carrozzeria a ruote come comanda il mercato. Il centro stile Lancia di Torino ha scelto di caratterizzarla con gli stilemi del brand che sono stati ridefiniti con l’arrivo prima della concept car Pu+Ra HPE e poi della compatta Ypsilon.
Disegnata, progettata e sviluppata in Italia, la Nuova Lancia Gamma è prodotta nello stabilimento di Melfi, uno dei siti più avanzati del Gruppo Stellantis. Le prime vetture sono già impegnate nei test su strada: il progetto entra ora nelle sue fasi finali. Basata sulla piattaforma Stla Medium, Gamma è un crossover fastback dalle linee slanciate e dalla coda rastremata lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri, progettata, secondo quanto dichiarato, per coniugare efficienza, funzionalità e presenza su strada.
Il frontale rappresenta una reinterpretazione della storica calandra Lancia, ora proiettata nel futuro attraverso tre raggi di luce che ritroviamo anche sulla Ypsilon. La stessa impostazione la ritroviamo al posteriore, con una linea di Led orizzontale a tutta larghezza e un segmento luminoso al centro che scende in verticale. Sul terzo montante è presente il logo Lancia. Gli interni della nuova Gamma sono caratterizzati da un display orizzontale centrale, da una strumentazione digitale e dal classico tavolino Lancia sotto le bocchette d’areazione.