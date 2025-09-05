Bmw a presentato a Monaco di Baviera la nuova iX3, Suv elettrico che prende le mosse dalla concept car Neue Klasse X. Un linguaggio di design completamente rinnovato conferisce alla vettura un aspetto ricco di carattere, che rispecchia fedelmente i progressi tecnologici compiuti dal nuovo modello. La iX3 ha il compito di lanciare il nuovo linguaggio di design Bmw, che sarà poi adottato in tutta la gamma di modelli del marchio. Il design vuole essere senza tempo, pur riuscendo a catturare lo spirito della contemporaneità.
La parte anteriore verticale e le superfici ben definite le conferiscono una notevole presenza su strada. I reni Bmw e i doppi fari, entrambi elementi distintivi del design, occupano visivamente il centro della scena. La disposizione verticale della calandra scolpita richiama la Neue Klasse degli Anni 60. Una nuova firma luminosa assume il ruolo precedentemente svolto dal cromo, conferendo al veicolo un’aura di qualità e raffinatezza. Vista di lato, ampie superfici interrotte da poche linee precise creano un aspetto ricco di carattere. Le superfici vetrate a filo e le maniglie delle portiere sono altre caratteristiche distintive del profilo laterale. Anche la parte posteriore presenta una silhouette potente e atletica. I fari posteriori, che si estendono ben oltre il centro della parte posteriore, rappresentano un’interpretazione orizzontale della caratteristica forma a “L”.
Il design degli interni della iX3 stabilisce nuovi standard in termini di modernità ed esperienza digitale. Gli interni si distinguono per il loro design pulito ed essenziale, che offre il palcoscenico ideale per l’esperienza digitale. L’abitacolo è focalizzato sull’attenzione verso il guidatore e sul comfort per tutti i passeggeri a bordo. Progettata appositamente per i veicoli elettrici, l’architettura del veicolo offre spazi estremamente generosi su tutti e cinque i sedili. Le linee del quadro strumenti “fluttuante” proseguono direttamente nei grandi pannelli di rivestimento delle portiere, creando un effetto avvolgente per i passeggeri.
Un’altra novità rilevante nel cockpit disposto orizzontalmente è il nuovo sistema Panoramic iDrive, basato sull’Operating System X, anch’esso di nuova concezione. Questo sistema integra display, geometria e design di luci e suoni in un’esperienza olistica. In questo contesto, trovano spazio anche i nuovi suoni di guida, effetti sonori e segnali acustici creati appositamente per la Neue Klasse con il soundscape HypersonX. I sedili eleganti e minimalisti si distinguono per il loro comfort eccezionale durante i lunghi viaggi, il carattere sportivo e l’ampia gamma di regolazioni. Anche il volante e la console centrale, tra il sedile del guidatore e quello del passeggero anteriore, con vani portaoggetti e comandi, presentano un design completamente rinnovato. Il sedile posteriore offre una superficie unica, simile a un divano.