Un’altra novità rilevante nel cockpit disposto orizzontalmente è il nuovo sistema Panoramic iDrive, basato sull’Operating System X, anch’esso di nuova concezione. Questo sistema integra display, geometria e design di luci e suoni in un’esperienza olistica. In questo contesto, trovano spazio anche i nuovi suoni di guida, effetti sonori e segnali acustici creati appositamente per la Neue Klasse con il soundscape HypersonX. I sedili eleganti e minimalisti si distinguono per il loro comfort eccezionale durante i lunghi viaggi, il carattere sportivo e l’ampia gamma di regolazioni. Anche il volante e la console centrale, tra il sedile del guidatore e quello del passeggero anteriore, con vani portaoggetti e comandi, presentano un design completamente rinnovato. Il sedile posteriore offre una superficie unica, simile a un divano.