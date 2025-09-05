Elettrico con utilizzo illimitato

«La scelta che sia comandato da remoto – l’operatore gestisce il veicolo stando a qualche centinaio di metri da dove il mezzo è attivo – è dettata dal fatto che questa pala gommata deve lavorare in ambienti pericolosi come cave e cantieri, scenari in cui l’imprevisto può sempre succedere. In questo modo si annulla la possibilità che qualcuno si faccia male».

«Essendo full electric – aggiunge Luca Fabbian, Concept Design Project Manager di CNH – può lavorare in luoghi e ad orari in cui i veicoli con motore endotermico non potrebbero operare. In un cantiere in centro città, o di notte, un mezzo tradizionale farebbe infatti troppo rumore. Impact, invece, è molto silenzioso e non ha limiti di utilizzo».