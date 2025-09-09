L’abitacolo è stato concepito come un’architettura completamente incentrata sul guidatore, ispirata al motorsport e alle tecnologie più avanzate. Al centro del design si trova il “Driver Axis”, un cruscotto scolpito, realizzato con strati strutturali sovrapposti, che incornicia un display a forma libera da 24 pollici. Il volante, ispirato alle corse e al gaming, è dotato di pulsanti satellitari per un controllo totale senza distrazioni, mentre la console centrale rialzata funge da spina dorsale di una postazione di guida monoposto completamente integrata, tattile e funzionale. L’avanzata interazione phygital – che fonde il fisico con il digitale – eleva l’esperienza. Al suo centro si trova “The Jewel” (“il Gioiello”), un’interfaccia sensoriale e simbolica che risveglia il veicolo, regola le modalità di guida e trasforma l’atmosfera attraverso luci, suoni e risposte ambientali. Gli interni sono caratterizzati da una configurazione 2+2 con porte contrapposte in stile berlina e sedili CUP Bucket di nuova generazione: una reinterpretazione in chiave moderna del classico “Eames Lounge” che combina materiali sostenibili, ergonomia ad alte prestazioni e illuminazione ambientale avvolgente.