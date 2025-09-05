Giorgetto Giugiaro lo definisce un atto di coraggio. Perché quando ha proposto a Carlos Peralta di realizzare una supercar esclusiva, neppure lui immaginava un risultato tanto sorprendente. Era il marzo 2024 e Giugiaro era stato invitato a Pastejé, Messico, dove Peralta – magnate a capo di un grande gruppo industriale e collezionista appassionato di auto – organizza ogni anno nella sua vasta tenuta un evento automobilistico privato che, per quantità e livello di vetture esposte, potrebbe rivaleggiare con i più blasonati concorsi d’eleganza internazionali.