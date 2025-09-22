La prima sarà la prima elettrica del brand a essere prodotta in Europa e si rivolge ai soli mercati del Vecchio Continente. La seconda è invece una vera e propria world car. A prescindere dalla versione, la Kia EV4 ha un frontale molto riconoscibile grazie all’adozione di fari principali a sviluppo verticale e a una firma luminosa che corre orizzontalmente per tutta la larghezza dell’auto, andando a delineare nella parte centrale il famoso Tiger Nose che è ormai diventato un vero e proprio marchio di fabbrica del brand.