Il Royal College of Art (RCA) ha annunciato i vincitori della terza edizione degli Hyundai Awards for Excellence in Sustainability and Creative Practice. I premi celebrano progetti artistici e di design che mettono in discussione le norme attuali della società, suggeriscono soluzioni o provocano emozioni di fronte al cambiamento climatico e alle sfide legate alla sostenibilità. Gli studenti dell’RCA che si laureeranno nel 2025 sono stati invitati a contribuire seguendo tre categorie: Ispirazion, Innovazione ed Estetica e Artigianato. I vincitori sono stati selezionati da una giuria di esperti che includeva Peter Schreyer, Executive Design Advisor Hyundai Motor Group e rappresentanti dei marchi Hyundai, nonché il professor Dale Harrow, presidente di Intelligent Mobility presso l’RCA.

Il premio Inspiration, assegnato alle risposte al cambiamento climatico e alla sostenibilità, è stato conferito a Ramaa Rajesh Sahasrabuddhe (MA Information Experience Design, 2025) per Soil Memory.

Soil Memory è un’esperienza audio-tattile che esplora come eventi storici cruciali abbiano plasmato la qualità del suolo a Londra. È presentata come una linea temporale di arazzi di terra intrecciati e invita il pubblico a interagire con la memoria del suolo e a incarnarla. L’opera crea un’esperienza tattile che incarna l’aspetto, la sensazione e la consistenza del suolo. Pezzi di filo e stoffa si intrecciano per formare sei “arazzi di terra”, accompagnati da una narrazione audio che collega e racconta le storie dei pezzi, creando empatia con il mondo naturale che ci circonda.