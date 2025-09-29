Changan Deepal S07 – Best Exterior Design: Il suo design pulito, semplice e moderno, con un profilo laterale elegante e linee audaci, dimostra che le auto cinesi possono avere un carattere forte, anziché essere troppo generiche e robotiche.

Geely E5 – Best Interior Design: L’abitacolo offre un’atmosfera accogliente e confortevole con un tocco di tecnologia. La disposizione intelligente, l’ergonomia intuitiva e il sofisticato mix di materiali migliorano il benessere e la qualità percepita.

Changan Deepal S05 – Best Human-Centric Intelligent Integration: Il concept offre un’interfaccia che semplifica ogni azione. La disposizione logica dei comandi consente un’esperienza naturale e intuitiva, garantendo comfort e sicurezza durante la guida.

Jetour Zongheng G700 – Most Innovative Design Feature: Il concept ridefinisce le convenzioni con uno scopo chiaro. In una combinazione molto consapevole di dettagli intelligenti, l’innovazione viene applicata con attenzione per introdurre nuove soluzioni che migliorano l’usabilità e creano nuove esperienze.

JAC E30X – Best Material & Sustainability: JAC ha progettato ogni dettaglio per ridurre al minimo peso, materiali e rumore visivo. La sostenibilità non è un aspetto secondario, ma un principio progettuale fondamentale, che supporta la responsabilità ambientale mantenendo al contempo la desiderabilità.