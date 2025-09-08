Volkswagen ha presentato al Salone IAA Mobility di Monaco di Baviera il Suv compatto elettrico. Si chiama ID. Cross Concept ed è stato pensato per la città e, insieme, per i lunghi viaggi. Il crossover verniciato nella tonalità verde Urban Jungle segue un nuovo linguaggio di design ben definito e simpatico. «Noi lo chiamiamo Pure Positive. Si basa sui tre pilastri di design “Stabilità, Simpatia e Ingrediente segreto” e in futuro contraddistinguerà ogni nuova Volkswagen – spiega Andreas Mindt, responsabile del design di Volkswagen -. Qui puntiamo su una linearità pura e potente, sulla stabilità visiva e su un carisma positivo e simpatico delle vetture. Anche le linee e le superfici possenti sono pure e ben definite, e delineano un Suv che non segue le tendenze, bensì le impone, trasferendo l’identità del marchio nel futuro».