Volkswagen ha presentato al Salone IAA Mobility di Monaco di Baviera il Suv compatto elettrico. Si chiama ID. Cross Concept ed è stato pensato per la città e, insieme, per i lunghi viaggi. Il crossover verniciato nella tonalità verde Urban Jungle segue un nuovo linguaggio di design ben definito e simpatico. «Noi lo chiamiamo Pure Positive. Si basa sui tre pilastri di design “Stabilità, Simpatia e Ingrediente segreto” e in futuro contraddistinguerà ogni nuova Volkswagen – spiega Andreas Mindt, responsabile del design di Volkswagen -. Qui puntiamo su una linearità pura e potente, sulla stabilità visiva e su un carisma positivo e simpatico delle vetture. Anche le linee e le superfici possenti sono pure e ben definite, e delineano un Suv che non segue le tendenze, bensì le impone, trasferendo l’identità del marchio nel futuro».
Il prototipo ha una lunghezza di 4.156 mm e un passo di 2.601 mm. Considerando anche la larghezza e l’altezza della vettura, che misurano rispettivamente 1.839 mm e 1.588 mm, si può quindi affermare che le sue dimensioni sono al livello dell’attuale T-Cross. Non si può dire lo stesso per la combinazione cerchio-pneumatico del prototipo: per questa concept i designer hanno infatti sviluppato un cerchio in lega da 21 pollici con la denominazione Balboa. Un’innovativa configurazione rende gli interni a cinque posti molto più spaziosi della media, raggiungendo i 450 litri di capacità del bagagliaio. A questo si aggiunge un frunk (da 25 litri) sotto il cofano anteriore. L’abitacolo dell’ID. Cross Concept è stato concepito come un’oasi di benessere che convince per la qualità dei materiali, compresi quelli delle superfici rivestite in tessuto.
Il cockpit è stato pensato per avere una ergonomia ben studiata e comandi intuitivi, focalizzando l’attenzione del guidatore durante la marcia. Volkswagen punta su un’interazione armoniosa fra display con strutture dei menu semplici e intuitive, unite a comandi vocali con linguaggio naturale e tasti per funzioni dirette. Un giusto mix che unisce tecnologia e sicurezza. Il volante multifunzione con comandi a tasto chiari è stato completamente ridisegnato. Su un unico asse visivo trovano inoltre posto i due display centrali: il quadro strumenti digitale (28 cm / 11 pollici) e il display touch centrale del sistema infotainment (diagonale: 33 cm/13 pollici).