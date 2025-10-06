Il progetto ha visto la collaborazione dei team di design Dacia di Parigi e Bucarest. Per l’abitacolo, la interior chief designer Magali Gouraud ha lavorato con Raphaël Lemasson e Cristina Stoianov, mentre Cristina Sfiazof ha curato colori e materiali e Maxim Shershnev il design esterno. L’abitacolo si sposa con le forme cubiche della carrozzeria, soprattutto con i finestrini e il parabrezza verticali, per sfruttare al massimo tutto lo spazio disponibile. La parte anteriore vetrata del tetto gli conferisce una luminosità che accentua la sensazione di spazio. Per ridurre i costi e il peso, i finestrini laterali sono scorrevoli. Su Dacia Hipster Concept possono prendere comodamente posto quattro adulti. La posizione dei sedili del conducente e del passeggero è identica a quella di Dacia Sandero, per garantire il comfort e consentire di affrontare il traffico in assoluta sicurezza. L’accesso ai sedili posteriori è facilitato dalla grande apertura della porta e dalla possibilità di ribaltare il sedile del passeggero anteriore. «Noi del design lavoriamo a stretto contatto con il product planning, questa è l’ultima di una serie di proposte, che ritengo la migliore, ma ci lavoriamo da tempo. Valutiamo tutto ciò che le persone cercano e di cui hanno davvero bisogno per offrire risposte concrete», sottolinea Durand.