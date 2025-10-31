Applicando un design del packaging basato sull’approccio “Thin”, è stato possibile ottenere uno stile con che faccia sembrare l’auto non troppo imponente senza compromettere l’altezza da terra, creando un abitacolo sottile che offre un ambiente spazioso e confortevole per gli occupanti. Il design degli esterni si presenta elegante e sofisticato, tipico della Serie 0 di Honda. Anteriore e posteriore hanno aree dedicate alla tecnologia, mentre nel frontale sono integrati tutti gli elementi fondamentali del veicolo: proiettori, sportello di ricarica e l’emblema illuminato. Al posteriore la fanaleria è definita da una forma a U che combina luci posteriori, luci di retromarcia e indicatori di direzione.