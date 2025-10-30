Mazda ha presentato anche l’altra faccia della sua visione per le vetture del futuro. Si chiama Vision X Compact ed è una vettura progettata per rafforzare il legame tra persone e auto attraverso la fusione di un modello digitale sensoriale umano e di un’intelligenza artificiale empatica. La Vision X Compact, come dice il nome è una simpatica vettura compatta pensata per muoversi agilmente nelle città del futuro. In questo caso, l’IA agisce come un compagno di viaggio ed è in grado di instaurare una conversazione naturale e suggerire destinazioni, contribuendo ad ampliare il mondo del conducente.