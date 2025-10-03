Qui, però, c’è qualcosa di più. Abbiamo incontrato Victor Uribe Chacon, designer del centro stile Opel di Russelsheim, che ci ha spiegato perché questa vettura non è un esperimento fine a se stesso. Spiega: «La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ha un duplice compito: quello di mostrare in che direzione si muoverà il reparto sportivo GSE, che avrà sempre più a che fare con vetture elettriche, e di anticipare stile e contenuti della prossima Opel Corsa, la cui settima generazione è attesa per il 2026. La Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo – prosegue Chacon – rispetta i dettami della nostra filosofia stilistica Pure&Bold, che si basa sulla pulizia delle linee e sull’esaltazione di alcuni elementi molto tecnici, che danno personalità. Basta guardare i passaruota, gli specchietti o lo scivolo estrattore per capire cosa intendiamo. Su questa concept, poi, il corpo vettura è definito da superfici triangolari. Rimandano alla tradizione della Casa e creano tensione e un senso di velocità».